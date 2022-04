Boehringer-Chef: "Brauchen Krisenmanager für die Gasversorgung"

Warum wurde nicht gleich in Wien größer gebaut?

Die Nachfrage nach Biopharmazeutika wächst stärker als gedacht. Zwei Werke parallel zu errichten hätten wir in Wien nicht geschafft und der Standort in Meidling ist auch zu klein für eine weitere Produktionsanlage. Deshalb mussten wir uns nach einem neuen Standort umschauen. Sowohl Wien, Niederösterreich als auch das Burgenland haben sich sehr darum bemüht. In NÖ haben wir dann sehr rasch alles gefunden, was wir brauchen, in Wien hätten wir eine so große Fläche in der Geschwindigkeit nicht geschafft.

Gibt es noch Hürden bezüglich Genehmigungen oder Auflagen?