Milliardeninvestment: Boehringer Ingelheim baut Werk in Niederösterreich

Der deutsche Pharmakonzern Boehringer Ingelheim expandiert groß in Österreich. Nach der Erweiterung am Hauptstandort in Wien-Meidling errichtet das Unternehmen einen neuen Produktionsstandort in Bruck an der Leitha in Niederösterreich, erfuhr der KURIER aus Firmenkreisen.

Dem Vernehmen nach sollen mehr als 1,5 Milliarden Euro in eine neue, biopharmazeutische Großanlage auf der grünen Wiese investiert werden. Zwischen 700 und 800 neue Arbeitsplätze sollen dadurch in der Region entstehen.