Boehringer-Chef: "Können Corona-Krise ohne den Staat meistern"

Die Corona-Krise führte zu Versorgungsengpässen bei Wirkstoffen, die nur noch in Asien produziert werden. Die Politik will daher wieder mehr Pharma-Produktion zurück nach Europa holen. Was ist zu tun?

Es ist sicher kein Allheilmittel, jetzt wieder alles nach Europa zurückzubringen. Wir leben in einer global vernetzten Welt, da gibt es immer wieder Engpässe. Bei Ausbruch der Pandemie haben auch Lieferketten in Europa nicht funktioniert. Da muss man auch innerhalb von Europa besser zusammenarbeiten. Die Politik muss sich sicher anschauen, welche kritischen Produktionen es noch in Europa gibt und sie unterstützen, damit sie nicht abhanden kommen. Und man muss sich überlegen, wie wir kritische medizinische Produkte länger in Europa vorrätig halten.