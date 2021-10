Boehringer-Chef: Neue Anlage sichert Standort Wien für 40 Jahre ab

Die biopharmazeutische Produktion gibt es schon sehr lange, inzwischen werden neue Technologien erprobt. Wie lange rentiert sich die Fertigung hier am Standort?

Stimmt. Mit der Technologie, die wir hier am Standort haben, produzieren wir schon seit 1982. Sie ist stabil und bewährt. Die Anlage kann auch nicht so einfach in die Slowakei oder woanders hin verlagert werden. Die wird sicher die nächsten 40 Jahre ihren Dienst hier tun. Biologische Medikamente sind ein Wachstumsmarkt.