Der deutsche Pharmakonzern Boehringer Ingelheim baut seine Präsenz in Österreich massiv aus und errichtet um 1,2 Mrd.Euro ein neues Pharmawerk in Bruck an der Leitha in Niederösterreich. Der KURIER berichtete bereits in der Vorwoche als erstes Medium darüber. 800 Arbeitsplätze sollen in der Region entstehen. Der Spatenstich ist das erste Quartal 2023 geplant, die Eröffnung der "Green Factory" ist für 2026 geplant.