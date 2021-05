Wer vom Staat Corona-Hilfen bekommen hat + Registrierpflicht in Gastro kommt wohl doch

Der Impfstoff von Astra Zeneca soll in Großbritannien nur noch bei über 40-Jährigen eingesetzt werden. Diese Empfehlung veröffentlichte am Freitag das Wissenschaftskomitee JCVI, das die Impfkampagne im Königreich überwacht. Das JCVI hatte im April bereits empfohlen, Astra Zeneca wenn möglich nur bei über 30-Jährigen einzusetzen. Nun hob es die empfohlene Altersgrenze nochmals an. Es betonte zugleich, dass es sich um eine "Vorsichtsmaßnahme" handle.

Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie in New York sind Bilder von Kühltransportern für Tausende Leichen um die Welt gegangen. Ein Jahr später liegen noch immer 750 Covid-Tote in den Lastern, wie das Büro des höchsten Gerichtsmediziners der US-Ostküstenmetropole am Freitag auf Anfrage bestätigte.

Härtere Reiseregelungen in Großbritannien erschweren die Austragung des im Juni geplanten Formel-1-Rennens in Istanbul. Verkehrsminister Grant Shapps sagte am Freitag, die Türkei werde auf die sogenannte "rote Liste" gesetzt. Wer aus solchen Ländern nach Großbritannien einreist, muss sich auf eigene Kosten für zehn Tage in Hotel-Quarantäne begeben. Dies würde für eine Vielzahl der Rennställe Folgen haben, da diese ihren Sitz in England haben.

05/07/2021, 08:42 PM | Karoline Krause-Sandner