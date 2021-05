Am Tag der Ost-Öffnung: Westen am stärksten von Corona betroffen

Wie die Grafik oben zeigt, sind unter den 20 am stärksten betroffenen Bezirken nur Bezirke aus den Bundesländern, die nicht in einem Lockdown waren. Besonders hervor sticht, dass Bregenz und Feldkirch in den Top-10 sind. Am stärksten betroffen ist der Bezirk Hallein in Salzburg mit einer 7-Tage-Inzidenz von 322 Infektionen pro 100.000 Einwohner.

Gefolgt von den Bezirken Imst mit 298 und Bregenz mit 289 Infektionen. Dass es in Vorarlberg ein aufkommendes neues Problem gibt, zeigt sich auch an den jüngsten Maßnahmen der Vorarlberger Landesregierung. Am heutigen Montag wurden die Ausreisetests für drei Rheindelta-Gemeinden beschlossen. Für den Bregenzerwald wurde die Maßnahme verlängert (mehr dazu hier).

Es gibt aber auch positive Ausreißer im Westen. Denn die Bezirke Schwaz (Tirol) und Hermagor (Kärnten) stehen am hinteren Ende der Liste und damit am besten da. Nur die burgenländische Stadt Rust steht noch besser da im Bezirksvergleich.