Modellregion Vorarlberg verhängt für weitere Gemeinden Ausreisetests

Nach Ostern entwickelt sich - ausgehend von privaten Feiern - zunächst der Bregenzerwald zu einer Hotspot-Region. Das Land reagierte mit einer Ausreisetestpflicht. Am Dienstag vergangener Woche wurde zudem in 13 Gemeinden der Talschaft und im ebenfalls zur Problemgemeinde mutierten Lustenau, eine Masken- aber auch eine Testpflicht an ausgewählten öffentlichen Orten verhängt.

Wallner kündigte am Montag an, dass für den Bregenzerwald die Maßnahmen in Absprache mit den Bürgermeistern um eine weitere Woche verlängert werden. In Lustenau hingegen gäbe es eine "ziemlich klar rückläufige Tendenz", deshalb "können wir die Zonenverpflichtung aufheben" - also die Masken- und Testpflicht an bestimmten Orten.