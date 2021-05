Lostag in Wien für geplante Öffnungsschritte am 19. Mai

In Wien steht am Donnerstag ein abermaliger Lostag in Sachen Pandemie-Bekämpfung an.

Nach Beratungen mit medizinischen Experten will Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) entscheiden, ob die Stadt alle von der Bundesregierung für den 19. Mai geplanten Öffnungsschritte – von der Gastronomie bis zur Kultur – mitträgt.

Vor der Sitzung gab man sich im Rathaus bedeckt: Man wolle den Beratungen mit den Experten nicht vorgreifen. Denkbar ist aber, dass Wien vorsichtiger agieren wird als andere Bundesländer.

Wiederholt hatte Ludwig in den vergangenen Tagen seine Bedenken gegenüber den Plänen der Bundesregierung geäußert. Er sieht sich damit auf Linie mit vielen Experten, für die zu viele Öffnungsschritte auf einmal geplant sind.