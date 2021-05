Corona-Todesfälle gehen durch Impfung deutlich zurück

In einer weiteren Grafik mit Zahlen der Statistik Austria sieht man die Wirkung der Impfung noch deutlicher. Während der Anteil der Corona-Todesfälle an der Gesamtzahl der Todesfälle in Österreich Anfang des Jahres noch bei 32 Prozent lag, ging dieser Wert bis Mitte April deutlich zurück.

In der Kalenderwoche 15 (also vom 12. bis 18. April) lag der prozentuelle Anteil "nur" noch bei 18 Prozent. Zwar bleibt die Zahl der Todesfälle pro Woche weiterhin leicht über dem Durchschnitt, doch im Vergleich zeigt sich, dass deutlich weniger Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion sterben.