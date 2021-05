Mückstein vor Öffnungen: "Es ist noch nicht vorbei"

Was die Masken betrifft, haben ÖVP und Grüne am Donnerstag auch für die Bundesrats-Mandatare einen Antrag auf Ahndung bei Verweigerung eingebracht. Bis zu 250 Euro Pönale sollten drohen, erläuterte der ÖVP-Fraktionsvorsitzende Karl Bader in einer Aussendung - unter Kritik an der FPÖ, deren Mandatare meist keine Masken tragen.

Große Hoffnung auf Annahme besteht freilich nicht. Denn die Regierungsfraktionen wollen - ebenso wie im Nationalrat - eine diesbezügliche Änderung der Geschäftsordnung. Die SPÖ präferiert jedoch eine Verankerung in der Verfassung.