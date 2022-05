Touristiker fordern Aus für 3G-Regel + Weltweit fast 15 Millionen Corona-Tote

Der austro-französische Konzern Valneva strebt eine Zulassung seiner Corona-Schutzimpfung VLA2001 als Booster nach anderen Vakzinen oder einer Infektion an. Dafür wurde eine klinische Studie mit menschlichen Probanden in den Niederlanden gestartet, gab Valneva am Mittwochabend in einer Aussendung bekannt. Für eine mögliche Zulassung als Grundimmunisierung gegen Covid-19 in der EU befindet sich der Totimpfstoff weiterhin im Prüfungsverfahren bei der Arzneimittelagentur EMA. Valneva hofft weiterhin in diesem Quartal eine bedingte Marktzulassung für VLA2001 in der Europäischen Union zu erhalten, wurde in der Aussendung betont. Inzwischen wurde aber die Studie gestartet, die Booster-Daten entweder nach Erstimpfung mit einem mRNA-Impfstoff oder nach einer natürlichen Covid-19-Infektion liefern wird. Sollten die Daten positiv ausfallen, könnten sie die mögliche Genehmigung von VLA2001 als sogenannte heterologe Auffrischungsimpfung nach anderen Vakzinen unterstützen.