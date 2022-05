Viele argumentieren aber auch, dass es nur zu einer Umsatzverschiebung kommen würde, bei gleichzeitig hohen Personalkosten.

In vielen Ländern – Frankreich, Großbritannien, Spanien – ist der Sonntag längst der zweitstärkste Einkaufstag der Woche. Am Sonntag arbeiten oft Studenten, die Personalkosten sind nicht so hoch, die Öffnung rentiert sich. Das hat man in Frankreich schnell erkannt.

Was meinen Sie damit?

Vor zehn Jahren wurden sehr großzügig Tourismuszonen definiert, in denen sonntags auf freiwilliger Basis geöffnet werden darf. In unserem Pariser Shoppingcenter in La Défense, das 40 Millionen Besucher im Jahr hat, haben anfangs nur 60 Prozent der Betriebe aufgesperrt. Dann haben sie gesehen, welche Umsätze generiert werden, heute sind es 100 Prozent.

Das heißt, in der SCS und im Donauzentrum würde es im Fall der Fälle für Händler keine Pflicht geben, sonntags aufzusperren?

Wir würden es den Betrieben offenlassen, ob sie sonntags aufsperren. Fünf verkaufsoffene Sonntage pro Jahr wären zumindest ein Anfang.