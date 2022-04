Lebensmittelpreise: Absage an Mehrwertsteuer-Senkung

Die Versorgungssicherheit in Europa sei dennoch „nicht im roten oder gelben Bereich“ sagt Sinabell. „Weil wir sehr reich sind, können wir uns auch teure Lebensmittel leisten. Wir haben in Österreich außerdem eine Landwirtschaft, die bei vielen Produkten einen Großteil dessen selbst produziert, was verbraucht wird.“ Leidtragende an den globalen Preiserhöhungen sind arme Staaten.