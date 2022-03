Höhere Lebensmittel-Preise, aber genug im Regal

Die Ukraine ist der größte Weizenexporteur der Welt. Etwa ein Viertel der Getreide- und Pflanzenölimporte der EU kommen von dort. Wegen des Krieges wird es zur Unterbrechung von Lieferketten kommen. Kein Wunder, dass die Getreidepreise massiv gestiegen sind. Im August 2021 kostete eine Tonne Weizen am europäischen Terminmarkt um die 200 Euro. Der aktuelle Preis liegt bereits bei 380 Euro. Auch an der Agrarbörse in Chicago gab es eine ähnliche Entwicklung. Wie weit es nach oben geht, ist derzeit nicht absehbar.