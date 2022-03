Hohe Lebensmittelpreise: Hat Hamstern jetzt Sinn?

Die Versorgung mit Lebensmitteln ist jedenfalls gesichert. Das ist auch die Botschaft, die Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbandes der Lebensmittelindustrie, loswerden will. „Was das Getreide angeht, spielen mögliche Ausfälle aus der Ukraine oder Russlands für Österreich eine untergeordnete Rolle“, sagt Koßdorff. „Wir haben beim Getreide eine sehr hohe Quote an Eigenproduktion.“ Bei Trinkmilch und Zucker liegt man sogar auf mehr als 100 Prozent, sprich: Österreich stellt mehr davon her, als es selbst konsumiert.

Mit Hungersnöten und Ähnlichem ist hierzulande demnach nicht zu rechnen.

Sehr wohl aber gibt es ein anderes Problem, nämlich das der Preise.

Spürbar wird das unter anderem beim Schweine- und Rindfleisch. In manchen Regalen sind die Preise in den vergangenen Tagen im zweistelligen Bereich gestiegen. Und das wiederum liegt daran, dass unsere Wirtschaft höchst komplex und verflochten ist. Denn tatsächlich haben die international höheren Getreidepreise zu einer Verteuerung gewisser Futtermittel geführt. Und weil gleichzeitig auch noch Transport und Verpackungen empfindlich teurer geworden sind und zudem bald die Grillsaison startet, wird ein Teil der Kosten an das Produkt und damit die Konsumenten weitergegeben.