Flüchtlinge: "Keine Wohnung in Österreich darf leerstehen"

Auch ist er ein großer Netzwerker. Takacs ist mit jedem Innenminister von Johanna Mikl-Leitner bis Gerhard Karner per Du, natürlich auch mit Bundeskanzler Karl Nehammer. Dass er mancherorts als ÖVP-Parteisoldat hingestellt wird, ärgert den Polizisten aber massiv. So ist er etwa "auch mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und vielen Grünen" mit dem Du-Wort verbunden. Unter ihm stiegen auch SPÖ-nahe Polizisten die Karriereleiter hinauf.

Alko-Lenker und Raser

Der Lebenslauf von Takacs, der an der Alten Donau in Wien-Donaustadt aufgewachsen ist und als Workaholic gilt, ist mittlerweile so lang, dass er in Medien nur noch auszugsweise wiedergegeben wird. Auch der KURIER schrieb bereits in den Neunzigerjahren über ihn als er als "kleiner Verkehrspolizist" unter dem legendären Oberst Franz Stockinger Alko-Lenker und Raser jagte.

Er übernahm viele Jobs in der Polizei, von der Leitung der Wasserpolizei bis zum Auslandseinsatz im Irak. Takacs gilt als "Mann für alle Fälle" in der Polizei. Er wird auch als Favorit für den ab Juni neuen Job als Bundespolizeikommandant gehandelt - falls er überhaupt will.

Anders als Flüchtlingswelle 2015

Doch vorerst steht bei ihm die Ukrainekrise im Fokus. Vergleichen will er diese nicht mit der Flüchtlingswelle von 2015. "Die Herausforderungen sind ganz andere. Statt vorwiegend junger Männer kommen nun Frauen, Verletzte und Kinder. Es werden nicht irgendwelche Hallen gefüllt, sondern die Flüchtlinge im Land verteilt." Europa müsse hier zusammenhalten. Derzeit sehe dabei gut aus, attestiert der Generalmajor, das müsse man nützen.