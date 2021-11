Innenminister Nehammer zieht große Polizeireform durch

Es soll die größte Reform seit jener von Ex-Innenminister Ernst Strasser (ÖVP) sein, der rund um 2002 Polizei und Gendarmerie fusionierte, heißt es. Die Zusammenlegung wurde ein Erfolg, die damalige Umfärbung von Rot auf Schwarz war aber ebenso legendär. Seither ist das BMI fest in schwarzer Hand.

Nun dürfte aber auch im Innenministerium das Match zwischen Türkis und Schwarz um wichtige Posten toben, berichten gut informierte Kreise übereinstimmend. Im Kabinett Nehammer dürfte der Glaube an eine lang dauernde Koalition mit den Grünen laut Beobachtern verloren gehen, deshalb wechseln die türkisen Kabinettsmitglieder nun in den Apparat. Ein üblicher Vorgang in vielen Ministerien, egal, von welcher Partei diese geführt werden.

Im Zuge der Reform scheinen altgediente Schwarze Platz machen zu müssen. Opfer ist etwa der Leiter der außenpolitischen Abteilung, Wilhelm Sandrisser, früherer Kommunikationschef der ÖVP in den Zeiten von Ernst Strasser. Auch der als „tiefschwarz“ geltende General Reinhard Schnakl soll nun doch nicht den begehrten Posten eines Bundespolizeikommandanten erhalten.