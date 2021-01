Freisprüche für drei Sektionschefs: Der nächste Rückschlag für die WKStA

"Eine Beweiswürdigung hat das Gericht aber hinsichtlich sämtlicher Beweisergebnisse vorzunehmen, das Gericht hat alle Beweismittel auf ihre Glaubwürdigkeit und Beweiskraft sowohl einzeln als auch in ihrem inneren Zusammenhang sorgfältig und gewissenhaft zu prüfen, was in casu erfolgte und das Gericht daher zum einzig zulässigen Ergebnis, nämlich zu einem gänzlichen Freispruch aller Angeklagten, jedenfalls mangels Vorliegens der subjektiven Tatseite bei jedem einzelnen Angeklagten, führte."

"Das Beweisverfahren hat ergeben, dass J., E., V. und H. die spruchgenannte Spendentätigkeit nicht im Wissen eines Missbrauchs ihrer Verfügungsmacht ausübten und es bestand auch kein Zweifel, dass die Angeklagten ohne Schädigungsvorsatz handelten. Nicht alle Menschen, die gut vernetzt sind, handeln grundsätzlich rechtswidrig. Die Angeklagten überzeugten den Senat, dass sie aufgrund der Auflösungstendenz des Fonds überzeugt davon waren, mildtätig und gemeinnützig im Sinne des BSFG tätig sein zu dürfen. Überdies liefen die Spenden auch über ganz offizielle Stellen, wie das Büro des Bürgermeisters oder der Erzdiözese."

"Die Verantwortung der jeweiligen Angeklagten wurde von keinem einzigen Beweismittel widerlegt."

"Die Verantwortung der Angeklagten war durchgehend widerspruchsfrei, wirkte aber nicht verabredet und war im Zusammenhalt mit den erst in der Hauptverhandlung vernommenen Zeugen, insbesondere aus dem politischen Umfeld, durchaus glaubwürdig, weshalb deren Verantwortung zu folgen war und im Zweifel ein Freispruch erging. Mag auch objektiveinzeln betrachtet die Spendentätigkeit vom Inhalt der Satzung sprachlich nichtgedeckt gewesen sein, so führte das Beweisverfahren unter Einbeziehung und Würdigung aller Beweismittel dazu, dass die subjektive Tatseite der Angeklagten in beiderlei Hinsicht nicht mit der für das Strafverfahren erforderlichen Sicherheit festgestellt werden konnte."