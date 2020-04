Justiz- und Innenministerium: Machtspiele und Intrigen

Interessant ist jedenfalls, dass stets nur die Parteinähe zur ÖVP thematisiert wird. Dabei ist einer der Angeklagten aus dem roten Umfeld, und einer der ÖVP-nahen Sektionschefs wurde ausgerechnet von FPÖ-Innenminister Herbert Kickl in diese Funktion gehievt. Damals waren die Vorwürfe bereits bekannt.

Doch in dieser Causa werden anscheinend alte Rechnungen beglichen. So kritisierte Pilnacek die WKStA wegen ihres (teilweise für nicht rechtmäßig erklärten) Vorgehens gegen den Verfassungsschutz und seine Mitarbeiter. Nun schaut alles danach aus, dass dies eine Revanche sein könnte. Zuletzt sind zumindest mehrfach Geheimnisse aus der WKStA an die Öffentlichkeit gedrungen, die den umstrittenen Pilnacek in Verruf bringen.

Gesucht: Schwarze Netzwerke

Gleichzeitig wurden die Ermittlungen rund um das BVT zu einem Debakel. Noch immer wird von der WKStA gegen kleine Beamte wegen Essensabrechnungen ermittelt oder bei Überwachungen von ausländischen Spionen nach Unregelmäßigkeiten gesucht – bisher offenbar ergebnislos. Die Suche nach einem angeblichen „schwarzen Netzwerk“ läuft noch. Dass es hier Seilschaften gegeben hat (wie in vielen Ministerien), ist offensichtlich. Manches im Innenressort in der Vergangenheit ist genau zu hinterfragen, aber kriminelles Vorgehen konnte bisher nicht einmal ansatzweise nachgewiesen werden.