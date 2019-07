Die Folgen der BVT-Razzia werden noch Jahre zu spüren sein

Derzeit sind also Justiz und Exekutive vor allem mit sich selbst beschäftigt. Das alles begann mit der Razzia im BVT, die für den ersten großen Unfrieden in der türkis-blauen Koalition sorgte. Hätte es die Hausdurchsuchungen nicht gegeben, hätte sich die ÖVP vermutlich gar nicht so auf Kickl eingeschossen, der damit ständig negativ in den Medien war und so die Arbeit der Regierung überlagert hat. Ohne BVT-Causa hätte es wohl keine Neuwahlen in Österreich gegeben.

Am Ende der Causa wird es – wenn überhaupt – vielleicht eine Anklage geben, weil ein Verfassungsschützer ein paar Euro zu viel an Spesen für Essen und Trinken abgerechnet hat (genau dazu laufen derzeit noch die letzten Untersuchungen). Dafür wurde die Sicherheit des Landes in Gefahr gebracht. Das ist eigentlich ziemlich unfassbar.