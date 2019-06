Anklage gegen Sektionschefs: ÖVP-Netzwerk oder Justizskandal?

Der Rechnungshof hatte noch weit mehr kritisiert – etwa, dass der Wiener Stadterweiterungsfonds in den Jahren 2005 bis 2008 drei Liegenschaften zu auffällig niedrigen Preisen verkaufte; angeblich auch die Liegenschaft am Heumarkt in Wien. Sie soll um 4,2 Millionen Euro verkauft worden sein, obwohl ein weiteres Angebot in Höhe von neun Millionen Euro vorgelegen sei. Laut Rechnungshof hätte die Vergabe gestoppt werden sollen. Allerdings wurden diese Vorwürfe am Dienstag offiziell von der WKStA fallengelassen. Dieser Teil des Verfahrens wurde eingestellt.