Gefährliche Einsätze: Start für "Schnelle Interventionsgruppe"

Ein Jahr nach dem Terroranschlag in Wien am 2. November 2020, hat im Burgenland die „Schnelle Interventionsgruppe“ (SIG) ihren Betrieb gestartet. Die vorerst acht speziell geschulten Beamten und Beamtinnen sind im früheren Vereinshaus des SV Mattersburg untergebracht und rücken von dort zum Streifendienst im gesamten Burgenland aus. Sie sollen ihre Kollegen von den örtlichen Polizeiinspektionen bei besonders gefährlichen Einsätzen unterstützen.

Den ersten Einsatz hat die „SIG“ schon absolviert, schildert Oberst Robert Galler, Leiter der Einsatzabteilung der Landespolizeidirektion am Dienstag. Die Beamten waren am 19. Oktober gerade mit dem Training für den Ernstfall beschäftigt, als dieser tatsächlich eintrat: Bei der Alarmfahndung nach dem Schlepper, in dessen Klein-Lkw in Siegendorf (Bez. Eisenstadt-Umgebung) zwei tote Flüchtlinge gefunden worden waren, unterstützte die Schnelle Interventionsgruppe.