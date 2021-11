Bereits in der Früh gedachte Van der Bellen der Opfer des "feigen terroristischen Attentats" via Twitter: "Vier Menschen haben ihr Leben verloren. Viele wurden verletzt. Viele haben ihr Leben & ihre Gesundheit in die Waagschale geworfen, um andere zu beschützen. Heute gedenken wir der Opfer. Wir versuchen gemeinsam, die Wunden zu heilen."

Bundeskanzler Schallenberg erklärte in dem Kurznachrichtendienst, dass sich die Gesellschaft gemeinsam dem Hass in all seinen Formen entgegenstellen müsse. "Es darf und wird dem Terrorismus nicht gelingen, uns zu spalten", betonte er. Auch Vizekanzler Kogler sprach via Twitter den Angehörigen und Hinterbliebenen der Opfer sein Mitgefühl aus. Gleichzeitig erinnerte er an die Einsatzkräfte, das medizinische Personal und mutige Passanten mit Zivilcourage - und an jene in Wien, die in "einer Notsituation mit offenen Türen und offenen Herzen Zuflucht geboten haben".