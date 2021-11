Terroranschlag jährt sich: Der Abend, der Wien veränderte

Das sagt ebenfalls eine Klientin von Rechtsanwalt Karl Newole, der insgesamt 24 Opfer ein Jahr lang begleitet hat.

„Was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, war eine Situation im Spital, drei Stunden nach dem Attentat. Ich wollte, dass mein Vater mir in diesen Momenten beisteht, aber er durfte wegen der Corona-Maßnahmen nicht kommen. Ich war ganz alleine, und es kam eine ungeheuerliche Hilflosigkeit in mir hoch“, sagt ein weiteres Opfer, das bei dem Attentat verletzt wurde.