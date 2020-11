Der Mann, der dem Wiener Attentäter "Oaschloch" nachrief

Gleich gegenüber ist der Eingang zum jüdischen Tempel, an der Fassade sind Einschusslöcher zu erkennen. Der “Oaschloch”-Rufer kann sie von seiner Wohnung aus wahrscheinlich sehen.

Er öffnet die Tür in Jeans und T-Shirt. Auf seiner Nase sitzt eine Brille, seine kurz geschnittenen Haare ist weiß. Hinein lässt er niemanden, mit Journalisten reden will er nicht, seinen Namen verraten noch weniger: ein Held also, der keiner sein will.

Ja, er habe am Montag gemeinsam mit seinem Nachbarn auf die Straße gefilmt, sagt er dann doch. Wer den Terroristen beschimpft habe? “Das war auch ich”.

Was ihn - trotz der Gefahr - dazu hingerissen habe und wie er den aktuellen Hype um seinen Sager empfinde, das lässt er sich nicht mehr entlocken. “Ich bin Fatalist”, sagt er bloß und macht die Wohnungstüre wieder zu.

Hochdeutsch oder Wienerisch?

Und so bleibt auch eine Frage unbeantwortet, die derzeit das Netz beschäftigt: Hat der Mann “Arschloch”, “Oaschloch” oder gar “Schleich di, du Oaschloch" gerufen?