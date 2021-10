Polizeipräsident zu Terror-Jahrestag: „Angreifer unter Druck setzen“

„Der Einsatzgrund ursprünglich lautete: Schüsse gehört. Bei bis zu 1700 Einsätzen pro Tag kommt so etwas mehrmals pro Tag vor, deswegen steigt man ja nicht immer gleich mit voller Montur und Sturmgewehr aus, man macht sich zuerst ein Bild. Und die Beamten sind sofort, als sie gesehen haben, worum es da geht, in die Täter-Bekämpfung übergegangen.“

Lehren aus dem Einsatz

Nach dem Einsatz gab es deshalb Diskussionen, weil noch nicht alle Streifen in Wien mit Sturmgewehren ausgerüstet waren, wie es in den anderen acht Bundesländern längst Standard war.

„In der Zwischenzeit sind alle Funkstreifen mit Sturmgewehren ausgerüstet. Es ist aber nicht das alleinige Allheilmittel, gerade in der Großstadt ist der Einsatz sehr schwierig“, betont Pürstl.

„Eines der ersten eintreffenden Fahrzeuge hatte eines dabei, aber in der Situation greift der Beamte einmal instinktiv zu dem, was er gut kennt, was er bei sich hat und mit dem er den Täter neutralisieren kann. Es ist zu bezweifeln, dass Sturmgewehre zum Einsatz gekommen wären, wenn es in einem Funkstreifen solche gegeben hätte. Bei der WEGA, die danach kam, ist die Lage schon wieder eine ganz andere.“

Kritik am Verfassungssschutz

Bezüglich Kritik am Verfassungsschutz stellt sich Pürstl vor seine Mannschaft: „Wir kennen das von vielen Anschlägen aus anderen Städten: Es wird sehr rasch nach so einem Vorfall schon die Frage gestellt, was haben die Behörden falsch gemacht. Meistens wird es so gemacht, dass man den Krimi von hinten liest. Man weiß, was das Ergebnis ist, und schaut, ob es davor Defizite gegeben hat", so Pürstl.