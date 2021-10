Einsatzkommando Cobra: Die Lehren aus der Terrornacht in Wien

Nur zehn Minuten nach den ersten Meldungen über den Amoklauf in der Wiener Innenstadt am 2. November 2020 waren Beamte des Einsatzkommandos Cobra bereits vor Ort. Nach 40 Minuten folgten weitere Kräfte aus dem Hauptquartier in Wiener Neustadt (NÖ). Kollegen der Wiener Spezialeinheit WEGA hatten den Schützen da bereits ausgeschaltet.

Auch wenn der Einsatz an jenem Abend aus Sicht der Polizei-Sondereinheiten als Erfolg eingestuft werden könne, habe man die Analyse der Ereignisse genützt, um das Training für ähnliche Vorfälle weiter zu verbessern, sagte Bernhard Treibenreif, Leiter der Direktion für Spezialeinheiten, anlässlich des bevorstehenden Jahrestages des Amoklaufs.