Nach Terrornacht: Geplante Neuerungen bei Polizei beschleunigt

Teamwork als Stichwort

"Das läuft schon seit Jahren", betonte Treibenreif. Er verwies auch auf gemeinsame Trainings: 300 Einsatzkräfte von Landespolizeidirektion, Cobra und Entschärfungsdienst sowie Bedienstete der Stadt Wien und Rettungsdiensten nahmen etwa schon im Oktober 2016 an der Übung "Herbstlaub" teil, Annahme war ein Anschlag mitten in Wien.

Reibungslose Zusammenarbeit vieler Stellen ist im Fall des Falles Gebot der Stunde. Während am Tatort mit Hilfe von Robotern der vermeintliche Sprengstoffgürtel des Terroristen abgeschnitten, der Mann fotografiert und infolge identifiziert wurde, worauf 14 Hausdurchsuchungen in seinem Umfeld initiiert und wenig später durchgeführt werden konnten, liefen "im Hintergrund", so Treibenreif, "weitere komplexe Vorgänge", die vor allem verhindern sollten, dass weitere Menschen in Gefahr gerieten.

So veranlasste der Einsatzstab die Einstellung oder Umleitung von Straßenbahnen, Einrichtungen wie Opernhäuser und Theater wurden verständigt, die Besucher nicht in die Gefahrenzone zu entlassen. Gegen Mitternacht lagen dann zwar mehr Hinweise vor, dass der ausgeschaltete der einzige tatausführende Verdächtige war, gesichert waren diese Erkenntnisse noch nicht.

Falschmeldungen als Problem

Ein "relativ großes Problem", so der Cobra-Direktor, seien zahlreiche Falschmeldungen neben den hunderten Notrufen gewesen. Die LPD Wien sei damit versiert umgegangen, und nicht zuletzt durch die Erkenntnisse aus dem Amoklauf 2016 in München sei sich die Polizei insgesamt bewusst, dass im Rahmen solcher Großeinsätze auch die sozialen Medien "betreut werden müssen". Es sei "eine große Herausforderung" und habe die Einsatzkräfte "stundenlang beschäftigt", denn man müsse alle Hinweise abklären.

Bedrohungslage weiterhin erhöht

Die Bedrohungslage in Wien sei heute nach wie vor "Extremismus und Terrorismus betreffend als erhöht anzusehen", sagte Treibenreif, die Coronakrise sorge für zusätzliche Spannungen. Der Bedarf an Personenschutz für Politiker und andere Personen öffentlichen Interesses habe sich im Vergleich zu 2020 um 30 Prozent erhöht.