Terror in Wien: Angeschossener Polizist noch nicht dienstfähig

Laut einer Meldung der österreichischen Nachrichtenagentur kann der Polizist, der beim islamistischen Terroranschlag am 2. November 2020 in der Innenstadt vom Attentäter angeschossen wurde, noch nicht wieder zurück in den Dienst. Der 29-Jährige befinde sich aber auf dem Weg der Besserung. Und er freue sich schon darauf, bald wieder als Polizist arbeiten zu können.

Am Abend des Allerseelentages

Bei dem Anschlag am Abend des Allerseelentages wurden vier Menschen von einem Islamisten getötet und mehr als 20 teils schwer verletzt. Der Attentäter wurde nach wenigen Minuten von der Polizei erschossen. Der junge Polizist hatte sich zuvor dem Terroristen in den Weg gestellt und dadurch, so die Einschätzung der Sicherheitsbehörden, noch Schlimmeres verhindert. Er soll einer der ersten am Tatort gewesen sein.