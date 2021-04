Wien-Attentäter hatte Nobelrestaurant im Visier

Machete lag in einem Versteck

Und auch ein weiteres Detail bringt Burak K. in Erklärungsnot: Bei einer Plakatwand in der Lastenstraße in Wien-Liesing hinterließ er Kujtim F. öfter Dinge. Bekannt war das schon im Jahr 2018, als in der Justizanstalt Josefstadt ein handbeschriebener Zettel gefunden wurde, wonach „etwas“ hinter der Reklametafel sei. Beide Männer waren damals wegen ihrer geplanten Syrien-Reise in Haft. Als die Polizei wenige Tage nach dem Attentat dieses Versteck unter die Lupe nahm, fand sie eine 58 cm lange Machete mit schwarzem Griffstück und schwarzer Scheide.

Für die Ermittler steht jedenfalls ein halbes Jahr nach der Tat mit vier Todesopfern fest: „Es muss zu Recht davon ausgegangen werden, dass es zum Zeitpunkt des Anschlags in Wien eine Terror-Gruppierung gegeben hat, die den Attentäter nicht nur mit Waffen und Munition, sondern auch mit finanziellen Zuwendungen bzw. Vermögenswerten (...) unterstützt haben muss, sodass die terroristischen Straftaten am 2. 11. 2020 in Wien letztendlich gelingen konnten ...“