Corona: Der große Impfbetrug

-Eine Person steht unter Verdacht, mit einem Pflaster versucht zu haben, Mitarbeitern einer Impfstraße eine erfolgte Impfung vorzutäuschen, um einen Stempel in den Impfpass zu erhalten

-Eine angezeigte Ärztin wird verdächtigt, in einem Wiener Gesundheitszentrum Covid-19-Impfungen durchzuführen und dabei auch Impfpässe für tatsächlich nicht geimpfte Personen auszustellen.

Diese Strafen drohen

Bis Totschlag. In Deutschland ermitteln die Behörden in einem Fall sogar bereits wegen dreifachen Totschlags, weil eine Pflegerin mit einem gefälschten Impfpass drei Personen in einem Heim angesteckt hat. In Österreich laufen die Verfahren wegen der StGB-Paragrafen 178, 223, 224, 225a, 293, 302, 309.

Strafrahmen. Die Benutzung eines gefälschten Impfpasses ist mit bis zu zwei Jahren Haft bedroht. Die Strafe für die Herstellung ist ähnlich, außer es ist eine Gewerbsmäßigkeit nachweisbar.