Wer mit den Gratis-PCR-Tests am meisten Umsatz macht

Rang vier nimmt ein Konsortium um die Firmen Procomcure, Hygienikum, Confidence und die Tauernkliniken ein, das mittlerweile als „Arge für molekulare Diagnostik“ auftritt. Zwar scheint das Konsortium in der Datenbank nur mit Aufträgen im Wert von 19,21 Millionen Euro auf, doch das ist längst nicht alles. Laut ihrer Sprecherin Claudia Prantner-Lahr führt die Arge die Tests in der Steiermark, in Vorarlberg, im Burgenland und in Kärnten durch. Alleine das Auftragsvolumen des Bundeslandes Steiermark beträgt rund 40 Millionen Euro.

„Weiters bearbeiten wir seit Jänner 2022 die Schultestung der Region Ost und West mit Ausnahme von Wien“, sagt Prantner-Lahr. Das Auftragsvolumen beträgt pro Woche rund 3,5 Millionen Euro. Der Auftrag läuft nach derzeitigen Stand bis Ende März 2022. Insgesamt hat die Arge ein Auftragsvolumen von rund 100 Millionen Euro.