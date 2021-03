Corona ließ Kriminalität in Österreich einbrechen

Die Auswirkungen der verschiedenen Lockdowns sind in der jeweiligen Monatsstatistik enorm. Im vergangenen April etwa gab es fast ein Drittel weniger Kriminalität als im Vergleich zum Vorjahr. Im September erreichten die Zahlen fast schon wieder normale Werte, erst die Verschärfungen im Oktober und November brachten wieder Rückgänge von über 10 Prozent.

Eher wenig überraschend ist, dass sich noch mehr Kriminalität in das Internet verlagert hat. In diesem Bereich gibt es ein Plus von über einem Viertel. Dass es nicht noch mehr ist, ist auch neuen Ermittlungsgruppen im Bundeskriminalamt zu verdanken, die sich in einzelnen Bereichen spezialisiert haben und zahlreiche Erfolge gefeiert haben.