Wie die Stadt Wien am Samstag informierte, werden die Corona-Testangebote in Wien ab dem 1. Mai angepasst. Gurgelboxen, Schnupfen-Checkboxen und Teststraßen würden jedoch nach wie vor allen Wienerinnen und Wienern zur Verfügung stehen. Unverändert bleiben alle Abgabe- und Abholstandorte für „Alles Gurgelt“ sowie das bisherige Testangebot in den Wiener Apotheken.

Die Gurgelboxen sind ab 1. Mai von 7 bis 19 Uhr geöffnet. Angeboten werden dort nur PCR- Tests und keine Antigen-Schnelltests.