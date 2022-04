Paxlovid verhindert keine Infektionsübertragung + Positive PCR-Tests an Schulen halbiert

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck ist heute positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie eine Sprecherin mitteilte, fiel ein Schnelltest am Donnerstagabend noch negativ aus, ein Schnelltest am Freitag dann positiv. Habeck gehe es gut. Er habe im Moment keinerlei Symptome. Gemäß den rechtlichen Vorgaben habe er sich in Isolation begeben. Alle Präsenztermine seien abgesagt worden. Fraglich ist, ob Habeck an der Kabinettsklausur am kommenden Dienstag und Mittwoch in Meseberg teilnehmen kann. Dies wäre aber wichtig, weil es bei dem zweitägigen Treffen auch um die deutsche Wirtschaft und ihre Herausforderungen gehen soll. Möglicherweise wird Habeck aus seiner Isolation zugeschaltet.

Einen guten Rat erhielt der Grünen-Politiker heute von Finanzminister Christian Lindner, der eine Infektion gerade hinter sich hat. Er wünschte per Twitter gute Besserung und schnelle Genesung und ergänzte: "Mein Tipp: Kameras am frühen Morgen besser meiden."

Lindner spielte damit darauf an, dass er am vergangenen Samstag aus der Isolation in Washington um 6 Uhr Ortszeit für seine Rede zum FDP-Bundesparteitag in Berlin zugeschaltet wurde. Dabei schwitzte er so stark, dass auf Twitter eine Debatte über seinen Gesundheitszustand mit teils hämischen Kommentaren entbrannte.