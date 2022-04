Corona-Situation in Wiener Spitälern entspannt sich

In Wien sorgen die aktuell sinkenden Corona-Infektionszahlen für eine Verbesserung der Situation in den Spitälern. Auch dort würde die Zahl der Aufnahmen sinken. Das berichtete Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Mittwoch in der Fragestunde des Gemeinderats.

Aktuell 400 Covid-Patienten im Spital

Rund 400 infizierte Patienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern versorgt. „Wir sind in der Phase, mit der wir gerechnet haben“, erläuterte Hacker. Weil man von einem Rückgang ausgegangen sei, habe man auch die Maßnahmen des Bundes mitgetragen. „Die Zahl der Neuaufnahmen rasseln seit rund zwei Wochen runter.“ Man könne die Situation nun ein bisschen entspannter sehen.

Derzeit beginne man, die „unglaubliche Anzahl“ an Überstunden abzubauen. Auch die Zahl der erkrankten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sinke. „Wir sind im Augenblick in einem guten Modus“, versicherte der Stadtrat. Allerdings werde es wohl auch über den Sommer in jedem Spital eine Covid-Station geben: „Das wird uns wahrscheinlich nicht erspart bleiben.“