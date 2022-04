Neue Covid-Welle in Südafrika + Thailand lockert Einreiseregeln

Der deutsche Finanzminister Christian Lindner kann die Quarantäne in den USA verlassen. Er sei mittlerweile ärztlich negativ getestet worden, teilte ein Sprecher in der Nacht zu Dienstag mit. "Aufgrund der in Washington geltenden Bestimmungen hat er die Isolation beendet und tritt demnächst die Rückreise an." Lindner werde im Laufe des Dienstags in Deutschland eintreffen. "Nach einem weiteren PCR-Test hätte er nach Bestätigung des Bundesgesundheitsministeriums dann auch die in Deutschland geltenden Bestimmungen erfüllt, um seine Dienstgeschäfte wieder aufzunehmen." Lindner wird am Mittwoch zur Sitzung des Kabinetts erwartet.

Der FDP-Vorsitzende war vergangene Woche bei der IWF-Tagung in Washington positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er war seitdem in einem Hotelzimmer in Quarantäne und hatte von dort am Wochenende virtuell am FDP-Parteitag teilgenommen.