Corona-Bilanz: Zahl der Mangelberufe stark gestiegen

So katastrophal die Corona-Krise Österreichs Arbeitsmarkt kurzfristig traf, so schnell hat sich dieser wieder erholt. Das zeigt eine Corona-Bilanz des wirtschaftsliberalen Think Tanks Agenda Austria. Die Zahl der Jobsuchenden liegt sogar unter dem Vorkrisenniveau. Die Kurzarbeit habe gewirkt, sagt Hanno Lorenz von der Agenda Austria.

Auch die Bundesländer stehen im März 2022 besser da als vor der Krise. Die Tourismus-Hochburgen Tirol und Salzburg waren von Corona zuerst am stärksten betroffen, um nun wieder die geringste Arbeitslosigkeit aufzuweisen.

Teilzeit-Trend unter Männern