Inflation: Wie der Staat von den Teuerungen profitiert

Benzin, Heiz├Âl, Nahrungsmittel: Die Inflation macht das Leben sp├╝rbar teurer. Doch was uns zwingt, den G├╝rtel enger zu schnallen, hat f├╝r den Staat nicht nur negative Auswirkungen. Nach aktuellen Berechnungen der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria k├Ânnte die Republik ├ľsterreich in den kommenden zwei Jahren zwischen 7,5 und elf Milliarden Euro zus├Ątzlich einnehmen. Diese zus├Ątzlichen Einnahmen bedeutet zwar nicht automatisch, dass der Staat auch mehr Geld zur Verf├╝gung hat ÔÇô schlie├člich ist auch er von der hohen Inflation betroffen. Trotzdem profitiert er, und zwar von der schleichenden Erh├Âhung der Einkommenssteuer durch die kalte Progression und davon, dass viele staatliche Leistungen nicht automatisch an die Inflation angepasst werden.

Die Agenda Austria hat f├╝r ihre Berechnung drei Szenarien durchgespielt. Im ersten betr├Ągt die Inflation 2022 f├╝nf Prozent und 2023 drei Prozent. In diesem Fall k├Ânnte der Staat 2022 Zusatzeinnahmen von 2,5 Milliarden Euro aus Lohn-, Einkommens- und Mehrwertsteuer erwarten und im Jahr 2023 f├╝nf Mrd. Euro, insgesamt also 7,5 Milliarden Euro.

In einer zweiten Variante wurden Inflationsraten von sechs Prozent f├╝r 2022 und vier Prozent f├╝r 2023 zu Grunde gelegt. Dann steigen die Mehreinnahmen f├╝r das Budget auf 3,1 (2022) bzw. 6,3 Milliarden (2023) Euro, insgesamt also mehr als neun Milliarden Euro. Nimmt man f├╝r 2022 eine Inflation von sieben Prozent und f├╝r 2023 von f├╝nf Prozent an, gibt es sogar Mehreinnahmen von mehr als elf Milliarden Euro.