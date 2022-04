So teuer kann unser Leben werden

Gaspreise: „Beim Gas haben die Haushalte in Ost- und Südösterreich in den letzten Wochen deutliche Preiserhöhungen erfahren“, sagt Baumgartner. Die Arbeitspreise für Gas waren im Februar, also noch vor Kriegsbeginn, im Schnitt um 70 Prozent höher als vor einem Jahr. „Die meisten Kunden haben neue Verträge mit einer Bindung von 6 bis 12 Monaten, und in diesem Zeitraum sollte es zu keinen weiteren Preissteigerungen kommen – außer jemand zieht um und muss als Neukunde den Anbieter wechseln – das wird dann richtig teuer.“ Die Preiserhöhungen am europäischen Gasgroßmarkt infolge des Ukraine-Krieges dürften verzögert ab dem Jahresende oder Anfang 2023 zu einer neuerlichen Preisanpassungen führen.