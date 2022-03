Soll der Staat auch für die Teuerung zahlen?

PRO

Spare in der Zeit, dann hast du in der Not, heißt es gerne. Nun: Das unfreiwillige Sparschwein des Steuerzahlers ist der Staat. Österreich ist ein Hochsteuerland sondergleichen – besonders, was den Faktor Arbeit angeht. Im OECD-Vergleich liegen wir auf Platz 3, rechnet man Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge gemeinsam mit der Besteuerung des Einkommens zusammen.

In der Belastung von Treibstoffen ist Österreich ein Niedrigsteuerland. Das heißt: Wer mit dem Auto fahren wollte, konnte das auch vergleichsweise preiswert tun. Die Politik beließ es dabei. Verabsäumt wurde, den öffentlichen Nahverkehr so auszubauen, dass er eine taugliche Alternative darstellt. In Ballungszentren ist es sehr leicht, auf den Individualverkehr zu verzichten, am flachen Land geht man sehr weit zur nächsten Busstation, nur um dort ewig zu warten.

Die Ukraine-Krise hat einen Flächenbrand bei den Energiepreisen ausgelöst und die strukturellen Schwächen bloßgelegt: Heizen ist teurer, Strom ist teurer, Sprit ist teurer: Es ist also durchaus gerechtfertigt, jetzt die Gießkanne auszupacken, um notdürftig zu löschen.

Allerdings darf es dabei nicht bleiben. Das Land muss endlich neu aufgestellt werden: Dazu gehört der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, der Umstieg auf erneuerbare Energien, die nicht von Krisen im Weltgeschehen abhängig sind und eine moderne Herangehensweise an das Thema Steuern. Warum man etwa Kapital vergleichsweise gering belastet, Arbeit aber sehr hoch, ist nicht zu erklären. All das sind Themen mit einem langen Zeithorizont, aber sie konkret anzugehen, ist unaufschiebbar.

Die Bürgerinnen und Bürger müssen die Versäumnisse der Vergangenheit ohnehin tragen. Es ist nur fair, ihren Schmerz darüber etwas zu lindern. Und dann endlich etwas zu tun.

Philipp Wilhelmer leitet die Debatte im KURIER.