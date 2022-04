Industrie empört: Österreichs EU-Abgeordnete mehrheitlich für Gas-Embargo

In einem geharnischten Brief an die österreichischen Mitglieder des EU-Parlaments, der dem KURIER vorliegt, kritisiert die Industriellenvereinigung das jüngste Abstimmungsverhalten der Abgeordneten in der Frage eines möglichen Gas-Embargos gegen Russland.

Während die Bundesregierung bei jeder sich bietenden Gelegenheit vehement gegen einen EU-Einfuhrstopp für Russen-Gas auftritt, stimmte zuletzt die große Mehrheit der heimischen EU-Abgeordneten dafür und konterkarierte so die österreichische Linie. Das kritisiert die IV-Spitze scharf.

Ihr Präsidium rund um Präsident Georg Knill weist in dem Schreiben auf die massiven wirtschaftlichen Verwerfungen hin, die ein Gas-Embargo mit sich brächten. Unter anderem heißt es da: "Auf absehbare Zeit kann die Versorgung Österreichs mit Erdgas aus anderen Quellen oder durch alternative Energieträger physisch und faktisch nicht ausreichend stattfinden! Es ist schlicht und einfach die diesbezügliche Infrastruktur nicht vorhanden." Das gelte auch für das "aktuell völlig unrealistische Szenario" einer ausreichenden Verfügbarkeit von Flüssiggas (LNG).