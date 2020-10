"Maximale Alarmstufe" für Paris; Kärntner Kindergarten-Cluster weiten sich aus

Das Land Tirol hat nach einem positiven Corona-Fall im Bezirk Kufstein vorsorglich einen öffentlichen Aufruf gestartet. Personen, die am 30. September sowie am 2. und 3. Oktober an insgesamt vier Gottesdiensten teilnahmen, sollten auf ihren Gesundheitszustand achten. Der Aufruf betraf einen Gottesdienst am 30. September um 18.00 Uhr in der Pfarrkirche Bad Häring, einer Trauerfeier in der Pfarrkirche in Kirchbichl am 2. Oktober um 15.30 Uhr und in der Pfarrkirche Schwoich um 19.00 Uhr sowie ein Gottesdienst am 3. Oktober um 9.15 Uhr wiederum in Bad Häring.