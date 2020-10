14 Covid-Anzeigen bei Lokalkontrollen in Wien

Das dritte Wochenende in Folge haben Polizei und Magistrat in Wien Veranstaltungsstätten und Nachtlokale verstärkt kontrolliert. 14 Anzeigen wurden erstattet und drei Organmandate ausgestellt, berichtete Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, am Sonntag. 25 Gaststätten wurden überprüft.

"Im Großen und Ganzen" würden sich Betreiber und Gäste an die Vorgaben halten, sagte Hillerer, es gebe aber immer noch schwarze Schafe.