Erkrankter Trump lässt sich zu seinen Fans kutschieren

Am Sonntag sagt er, dass er gewisse Fakten nicht erwähnt habe, um die „optimistische Einstellung“ des Präsidenten und des Ärzteteams nicht zu konterkarieren. Peinlich. Denn am Samstag hatte der wichtigste Mitarbeiter Trumps das rosarote Bild der Ärzte im Handstreich zerstört und eine Glaubwürdigkeitskrise des Weißen Hauses ausgelöst.

Stabschef Mark Meadows, Trumps Geschäftsführer im Regierungsalltag, erklärte, dass Trumps Zustand am Freitag „sehr besorgniserregend“ gewesen sei. In Wahrheit seien die „nächsten 48 Stunden kritisch, was seine Behandlung angeht“, führte er aus.

Die Irritation darüber erhielt eine zusätzliche Dosis Misstrauen, weil Leibarzt Conley in seiner ersten Stellungnahme (Samstagmittag 12 Uhr Ortszeit) verkündete, Trump sei „vor 72 Stunden” positiv auf Corona getestet worden. Was hieße: Mittwochmittag. Das Präsidialamt hatte die Infektion, die sich auch First Lady Melania Trump eingefing aber erst in der Nacht zu Freitag gegen 1 Uhr offiziell gemeldet.

Weil Trump am Mittwoch im Wahlkampf war und am Donnerstag, als er bereits Krankheitssymptome zeigte, in New Jersey mit Wahlkampf-Spendern zusammensaß, die keine Atemschutzmasken trugen, machte in den Nachrichten-Networks schnell eine böse Frage die Runde: „Hat Donald Trump fahrlässig Dritte in Gefahr gebracht, obwohl er um seinen Infektions-Status wusste?”. Conley schickte eilig die Korrektur nach, er habe sich geirrt. Trumps Coronatest-Ergebnis sei erst am Donnerstagabend klar gewesen. Womit Meadows Wasser-in-den-Wein-Episode blieb, die dem prominentesten Patienten im Walter Reed-Spital so gar nicht behagte. Donald Trump empfindet physische Schwäche generell als Makel.