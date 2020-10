US-Börsen nach Trump-Infektion nur leicht im Minus

Die US-Börsen haben auf die Nachricht von der Corona-Infektion von Präsident Donald Trump zunächst eher verhalten reagiert. Der Leitindex Dow Jones gab am Freitag bis 17 Uhr um 0,70 Prozent nach. Der marktbreite S&P-500 verlor zunächst 0,88 Prozent, der technologielastige Nasdaq-100 büßte 1,39 Prozent ein.

Auf die Stimmung der Anleger drückte auch der Arbeitsmarktbericht für September, der einen überraschend geringen Stellenzuwachs vermeldete. Einen Monat vor der Präsidentenwahl in den USA verlangsamt sich die Erholung am Arbeitsmarkt überraschend deutlich. Im September wurden 661.000 neue Stellen geschaffen, Ökonomen hatten aber mit 850.000 gerechnet.

Verunsicherung

Trumps Corona-Infektion brachte aber Verunsicherung in den Markt. Schon in gut einem Monat findet die amerikanischen Präsidentschaftswahl statt. Wegen seiner Quarantäne verpasst Trump nun vermutlich Wahlkampfveranstaltungen in drei wichtigen umkämpften US-Bundesstaaten. Deutlich zugelegt haben am Freitag die Kurse von US-Staatsanleihen.

Tesla im Minus

In einem schwachen Marktumfeld hatten es selbst positive Unternehmensnachrichten schwer. So büßten Tesla-Titel 2,73 Prozent ein, obwohl der Elektroautobauer für das dritte Quartal überraschend gute Absatzzahlen berichtet hatte. Walmart-Aktien notierten 1,74 Prozent schwächer, obwohl der Handelskonzern mitgeteilt hatte, für 6,8 Mrd. britische Pfund einen Großteil seiner Beteiligung am Lebensmittelhändler Asda in Großbritannien an Investoren verkaufen zu wollen.