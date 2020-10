"Er war leichtsinnig": Ivana Trump spricht über Donald Trumps Corona-Erkrankung

Sie habe mit all ihren Kindern gesprochen. "Und natürlich machen sie sich Sorgen", sagte Ivana Trump über Donald Trump Jr., Eric Trump und Ivanka Trump, die aus ihrer Ehe mit Donald Trump hervorgegangen sind.

Am Freitag hatte Donald Trump via Twitter mitgeteilt, positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein. Auch die First Lady Melania Trump wurde positiv auf Sars-Cov2 getestet, wie der Präsident erklärte.