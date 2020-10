Trump in Video-Botschaft: "Habe viel über Covid gelernt"

In dem Video kündigte Trump an, den vor dem Walter-Reed-Krankenhaus versammelten "Patrioten" einen Überraschungsbesuch abzustatten. Kurz darauf verließ der Präsident die Klinik in einem Fahrzeugkonvoi. Von einem schwarzen Auto aus winkte Trump Anhängern zu, die Fahnen schwenkten und Trump-Plakate in die Höhe hielten. Trump trug während der Fahrt eine Atemschutzmaske.

Nach der kurzen Fahrt kehrte Trump in die Klinik zurück. Der 74-jährige US-Präsident wird seit Freitagabend in dem Krankenhaus im US-Staat Maryland vor den Toren Washingtons behandelt. Sein Leibarzt Sean Conley erklärte am Sonntag, Trumps Gesundheitszustand habe sich "weiter verbessert". Womöglich könne der Präsident bereits am Montag aus dem Krankenhaus entlassen werden und ins Weiße Haus zurückkehren.

Mediziner zeigten sich entsetzt über Trumps Auftritt. Das Risiko einer Corona-Transmission in dem Auto sei hoch, sagte der Leiter des Bereichs Katastrophenmedizin an der George-Washington-Universität, James Philipps. Er sprach von einer "verblüffenden Verantwortungslosigkeit".

Das Weiße Haus wies die Kritik zurück. Ein Sprecher sagte, es seien "angemessene" Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden, um sowohl Trump als auch seine Mitarbeiter zu schützen.