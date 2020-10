Niederösterreich: Viele kleine Cluster in Familien

Beim Cluster in einem Pflegeheim in Mank (Bezirk Melk) habe es ebenfalls einen Folgefall gegeben. Hier habe offenbar jemand das Virus übertragen bekommen aus dem Bekanntenkreis einer Mitarbeiterin. Auch beim Landesklinikum in Mauer bei Amstetten sei zu den bisher elf bestätigten Fällen noch einer dazugekommen.

Was den Cluster mit 53 Coronavirus-Infektionen in einem Unternehmen im Bezirk Mödling betreffe, seien unter den positiv getesteten Fällen acht Mitarbeiter aus Niederösterreich sowie fünf aus Wien, darüber hinaus handle es sich um ausländische Arbeitskräfte, vor allem aus Ungarn. Die Gesundheitsbehörden der Nachbarländer seien bereits informiert worden.

Einen weiteren Cluster gibt es in Amstetten: Nach der Geburt eines Kindes wurde dort symbolisch ein Storch aufgestellt. Danach wurden elf Personen aus Niederösterreich und zwei aus Oberösterreich positiv getestet.